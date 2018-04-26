” مرور جدة ” يطيح بعاكس السير في شارع الأمير سلطان
تمكن مرور جدة، اليوم الخميس، من ضبط السيارة المخالفة التي عكست السير بتقاطع شارع الأمير سلطان مع شارع مرور عبدالرحمن الداخل بجدة.
وأوضح المرور على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم إحالة قائدها إلى هيئة الفصل لتطبيق النظام بحقه، قائلًا ” مرور جدة يضبط إحدى السيارات المخالفة وسيتم إحالة قائدها إلى هيئة الفصل لتطبيق النظام بحقه ” .
وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح وجود سيارات تعكس تقاطع شارع الأمير سلطان مع شارع عبدالرحمن الداخل بجدة، ما أدى إلى تفاعل سريع من المرور لضبط المخالفين.
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