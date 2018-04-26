” مرور جدة ” يطيح بعاكس السير في شارع الأمير سلطان

نايف السالم(صدى):

تمكن مرور جدة، اليوم الخميس، من ضبط السيارة المخالفة التي عكست السير بتقاطع شارع الأمير سلطان مع شارع مرور عبدالرحمن الداخل بجدة.

وأوضح المرور على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم إحالة قائدها إلى هيئة الفصل لتطبيق النظام بحقه، قائلًا ” مرور جدة يضبط إحدى السيارات المخالفة وسيتم إحالة قائدها إلى هيئة الفصل لتطبيق النظام بحقه ” .

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح وجود سيارات تعكس تقاطع شارع الأمير سلطان مع شارع عبدالرحمن الداخل بجدة، ما أدى إلى تفاعل سريع من المرور لضبط المخالفين.