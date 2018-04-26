بالصور.. نائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة جنوب أفريقيا لدى المملكة

سعيد العجل(صدى):

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر طويق بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل , سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة كوسبرت تيمبا خبوشي، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.