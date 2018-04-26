نائب الرئيس اليمني يطّلع على جهود التدريب والإعداد في معسكر استقبال المنضمين للجيش

سعيد العجل(صدى):

اطلع نائب رئيس الجمهورية اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الخميس، على جهود التدريب والاعداد في معسكر استقبال المنضمين للجيش الوطني بمحافظة مأرب.

وكان في استقباله لدى وصول الى المعسكر، قائد المعسكر العميد الركن عبدالرقيب الصيادي والضباط والصف والجنود.

ونقل نائب الرئيس في كلمة توجيهية تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن الحرب التي تخوضها اليوم الشرعية والتحالف هي حرب دفاعية فرضها الحوثي بانقلابه على ما اتفق عليه اليمنيون وانقلابه حتى على حلفائه وعلى قرارات الإجماع المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن أبناء اليمن جميعاً ومنهم قيادة الشرعية دعاة سلام.

وحث نائب الرئيس على الجاهزية القتالية وتكثيف التأهيل والتدريب والصبر والمثابرة حتى تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة في تأمين اليمن وحمايته وردع جماعات العنف والإرهاب، مشيراً إلى الدور المحوري الذي قدمته دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مساندة اليمنيين بشتى المجالات.

كما نوه نائب الرئيس إلى ما يتجرعه المواطنين جراء ممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تستهدف بالدرجة الأولى مصالح اليمنيين والأشقاء والأصدقاء.. مشيراً الى جهود الشرعية في البناء وإعادة الإعمار وافتتاح المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات أبناء الشعب اليمني.

وذكر نائب الرئيس عدداً من المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها ومن أبرزها شق وسفلتة طريق (الجوف – حضرموت) الذي يربط بين إقليم سبأ وإقليم حضرموت ويؤسس لدولة اتحادية، علاوة على مشروعين لمحطتين كهربائيتين في حضرموت.

واستمع نائب الرئيس خلال الزيارة إلى جهود التدريب وإعادة التأهيل للمنضمين من أبناء القوات المسلحة، موجهاً بحل مختلف الإشكالات وتوفير متطلبات معسكرات المنضمين.

