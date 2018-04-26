إنقاذ 7 حالات نتيجة انقلاب 3 غرف كرافان بالنعيرية

سالم المطيري(صدى):

تمكن الدفاع المدني في النعيرية، اليوم الخميس، من إنقاذ 7 حالات من المواطنين والمقيمين؛ نتيجة تعرضهم لحوادث بسبب التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

وأوضح ” الدفاع المدني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم إصابة الـ7 حالات بإصابات طفيفة نتيجة انقلاب 3 غرف كرافان وسقوط بين شعر، وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية جيدة.

كما باشر الدفاع المدني في القصيم 660 بلاغًا بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة، منها 629 بلاغًا عن تضرر مركبات، و20 موقع تجمع مياه، و11 بلاغًا لمداهمة السيول للمنازل.