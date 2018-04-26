وظائف شاغرة في هيئة الغذاء والدواء

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدد من الوظائف الصحية والإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي/ أخصائي أول أغذية، طبيب بيطري عدد وظيفتين، أخصائي/ أخصائي أول إحصاء حيوي عدد وظيفتين، وأخصائي/ أخصائي أول وبائيات.

وقالت الهيئة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2018م.

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