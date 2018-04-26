بالصور.. الاتحاد يواصل تدريباته في معسكره الإعدادي

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الاتحاد تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في دبي على فترتين صباحية ومسائية حيث خصص مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا المران الصباحي لتقوية الجوانب البدنية للاعبين.

وأدى الفريق تدريباته بمتابعة عضوا مجلس ادارة النادي الاستاذ خزام زارع والاستاذ خالد تميرك واجتمع المدرب لويس سييرا باللاعبين لمناقشة بعض الجوانب الفنية ثم انطلقت التدريبات والتي تركزت على الجوانب الفنية.

