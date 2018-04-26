بالصور.. الاتحاد يواصل تدريباته في معسكره الإعدادي
واصل فريق الاتحاد تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في دبي على فترتين صباحية ومسائية حيث خصص مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا المران الصباحي لتقوية الجوانب البدنية للاعبين.
وأدى الفريق تدريباته بمتابعة عضوا مجلس ادارة النادي الاستاذ خزام زارع والاستاذ خالد تميرك واجتمع المدرب لويس سييرا باللاعبين لمناقشة بعض الجوانب الفنية ثم انطلقت التدريبات والتي تركزت على الجوانب الفنية.
هامور[ عدد التعليقات: 1361 ] نشر منذ 1 ساعة
واصل فريق الاتحاد تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في دبي على فترتين صباحية ومسائية اخبار الاتحاد يتصدر المشهد الاعلامي في التغطية الاخبارية ياخوفي من الفيصلي الهدوء يسبق العاصفة كما هزمو الاهلي واخرجوهم من كاس الملك رغم كل الترشيحات كانت تصب في مصلحة الاهلي والان ايضا كل الترشيحات تصب في مصلحة النمور من ناحية المبارة سوف تقام في الجوهرة معقل النمور ووسط جمهورهم الكبير المتعطش لهذه البطولة الغالية علي قلوبنا لاكن خوفي ماذا يحضر الفيصلي للاتحاد في الكويت لان الاعلام غافل عنه تماما خوفي ان يقلب الطاولة علي النمور