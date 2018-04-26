بالفيديو.. قرد على هيئة دمية يتسول من المارة
استخدم رجل تايلاندي طريقة عجيبة للتسول ، حيث أحضر قرد بعد إلباسه قناعا وملابس دمية طفل وتدريبه على السير منتصبا على ساقيه.
وظهر القرد في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو يقف على أحد الطرق ممسكا بوعاء، ليستقبل التبرعات من المارة وقائدي السيارات فيلتقطها بيده ويضعها داخله، غير أن هذه الطريقة لاقت هجوما من المدافعين عن حقوق الحيوانات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46251 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا غير القرد اللي شفناه باالموضوع السلبق …………!!؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10163 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه.🐒😂💵.💴.💶.😂.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8558 ] نشر منذ 2 ساعتين
عجيب☺😁