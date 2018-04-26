بالفيديو.. قرد على هيئة دمية يتسول من المارة

بانكوك(صدى):

استخدم رجل تايلاندي طريقة عجيبة للتسول ، حيث أحضر قرد بعد إلباسه قناعا وملابس دمية طفل وتدريبه على السير منتصبا على ساقيه.

وظهر القرد في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو يقف على أحد الطرق ممسكا بوعاء، ليستقبل التبرعات من المارة وقائدي السيارات فيلتقطها بيده ويضعها داخله، غير أن هذه الطريقة لاقت هجوما من المدافعين عن حقوق الحيوانات.