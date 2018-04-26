مصريون يكشفون أكاذيب ” الجزيرة ” بعد محاولتها للإساءة إلى السلطة المصرية

طلال الضوي(صدى):

سخر المصريون من قناة الجزيرة الإرهابية بعد استغلالها لآثار التي خلفتها أمطار غزيرة هطلت أمس على القاهرة؛ للإساءة إلى السلطة المصرية.

وبثت القناة الإرهابية تقريرًا إشارات إلى أن الحكومة المصرية فشلت في تلبية وعودها للشعب، قائلة : انتشرت مقاطع فيديو من عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى لانهيارات أرضية وغرق منازل وسيارات جراء السيول الجارفة.

وقال أحد متابعي القناة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن مطار الدوحة الجديد تعرض لنفس الموقف وفي أول اختبار للمشروع، حيث أن تصاميم مشروعات دولنا كلها تفتقر لأنظمة تصريف المياه والحماية من الظروف الجوية.

ونشر آخر صورًا لأمطار ملأت شوارع الدوحة العام الماضي مما أدى إلى غرق السيارات في الشوارع.