بالفيديو.. طلاب يبكون لحظة وداع معلمهم في أبها

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو الطلاب يبكون عند وداع المعلم أحمد الغنمي من مدرسة المحمدية لتحفيظ القرآن الكريم في أبها، بعد 25 عامًا من الخدمة في المجال التعليمي.

ونظم الطلاب حفلة بسيطة لمعلمهم تركت أثرها في نفوس الحاضرين.

