بالفيديو.. طلاب يبكون لحظة وداع معلمهم في أبها
أظهر مقطع فيديو الطلاب يبكون عند وداع المعلم أحمد الغنمي من مدرسة المحمدية لتحفيظ القرآن الكريم في أبها، بعد 25 عامًا من الخدمة في المجال التعليمي.
ونظم الطلاب حفلة بسيطة لمعلمهم تركت أثرها في نفوس الحاضرين.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9922 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اشوفهم يبكون ……….. يضحكون ومبسوطين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10163 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجـــزاه كل خــير ويـوفقـــه ويســعِده باقـي عمــره .💚.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46252 ] نشر منذ 2 ساعتين
راع الحسنى يجازى باالحب والتقدير والحزن عند مفارقته ، حتى ولو كان حيا ,,
Immunity4[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 49 دقيقة
اجل يبكون😂😂
مبسوطين والله مادرو عنه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4513 ] نشر منذ 45 دقيقة
ياحرااام شكلو طيوووب😢