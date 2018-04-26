بعد تعيينه وزيرًا للخارجية الأمريكية.. ” بومبيو ” يزور المملكة

نايف السالم(صدى):

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، السفر إلى السعودية والأدرن وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أن الزيارة تأتي بعد توقف في بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

كما أشارت ” نويرت ” إلى أنه لم يسبق لأي وزير خارجية آخر في التاريخ الحديث القيام برحلة بالسرعة التي سيقوم بها الوزير بومبيو.

يُذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صدق، اليوم الخميس، على تعيين مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو وزيرًا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد موافقة 75 عضوًا.