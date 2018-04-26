وظائف إدارية شاغرة للجنسين بمجموعة قشاط الدولية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة المهندس عبداللطيف سعيد الغامدي للتجارة ” قشاط الدولية ” المتخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والتقنية والاتصالات السلكية واللاسلكية، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة.

وأوضحت المجموعة أن الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات، حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجموعة الرئيسي في محافظة الخبر.

وأضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعدة إدارية: إجادة اللغة الإنجليزية، ولا يشترط وجود خبرة.

– مسؤولة تسويق عبرالهاتف: إجادة اللغة الإنجليزية بشكل تام، وخبرة سنة وما فوق.

– مسؤول مبيعات: إجادة اللغة الإنجليزية، وخبرة 3 سنوات وما فوق في مجال المبيعات.

كما أشارت المجموعة إلى أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .