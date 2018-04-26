بعد إغراءات ريال مدريد.. ليفربول: محمد صلاح لا يقدر بثمن

نواف السالم(صدى):

رفض نادي ليفربول الإنجليزي بيع المحترف المصري محمد صلاح بقيمة 230 مليون يورو إلى ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن ليفربول أخطر الريال برفض طبلهم، حيث إن قيمة صلاح أعلى من هذا المبلغ.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يعمل على تعديل طريقة عقد صلاح لحمايته من الإغراءات المالية نظرًا لمستواه الذي يلفت أنظار جميع الأندية إليه.

يُذكر أن صلاح مرتبط حاليًا بعقد مع ليفربول لمدة 4 مواسم مقابل راتب اسبوعي يقدر بنحو 105 ألف يورو.