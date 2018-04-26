امرأة تقتل طفلها لبكائه أثناء ممارستها لعلاقة غير شرعية

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على قتل طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، عقب بكائه المستمر وإزعاجها أثناء ممارسة علاقة حميمية مع عشيقها .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الشرطة المصرية ، بلاغ من إحدى المستشفيات بمنطقة أكتوبر ، يفيد بوصول طفل إلى المستشفى مصاب بكدمات وجروح وتوفي متأثراً بجراحه ، وبسؤال والدته أكدت أنه سقط من أعلى الدرج ، فيما كد الطبيب المعالج أنه تعرض للأعتداء والضرب المبرح ما أسفر عن وفاته من قوة الكدمات .

ومن خلال الفحص والتحريات، تبيّن أن والدة الطفل قتلته بمساعدة عشيقها (42 عامًا)، حيث أقامت الأم علاقة غير شرعية مع عشيقها منذ فترة، واعتادت قضاء ليالي معه، إلا أن ليلة الحادثة، شهدت بكاء الطفل بشكل مستمر أثناء ممارسة الأم للعلاقة الحميمية مع عشيقها، الأمر الذي تسبب في شعورها بالضيق.

كما تبيّن أن الأم تعدت على طفلها بالضرب أكثر من مرة من أجل إسكاته، وإيقافه عن البكاء، خشية كشف أمرها، كونها منفصلة عن زوجها منذ فترة، ليقوم عشيقها أيضًا بضرب الطفل، حتى أُصيب بفقدان النطق والحركة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية، فيما صرحت بدفن جثة الطفل بعد توقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي.