” الطيران المدني ” : الرحلات لم تتأثر بالتقلبات الجوية

حمود العنزي (صدى):

كشف متحدث الطيران المدني عبدالله الخريف، اليوم الخميس، عن مدى تأثر الرحلات الجوية في مطارات المملكة بالأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي تضرب الرياض.

وأوضح ” الخريف ” أن الرحلات ومرافق الطيران لم تتأثر بالتقلبات الجوية، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل بعض الرحلات احترازيًا ظهر اليوم إلى حين انتهاء الحالة الجوية.

يُذكر أن مناطق المملكة تشهد عاصفة ترابية كثيفة وسوء في الأحوال الجوية، ما أدى إلى انعدام الرؤية في بعض مناطق الرياض إلى صفر.

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