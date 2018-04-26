ضبط 140 حبة كبتاجون في مركبة بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت قوة المهام والتدخل السريع بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، مركبة مشتبه فيها من نوع كورولا حيث طالبت قائدها بالتوقف، إلا أنه رفض الاستجابة لنداءات دورية القوة مما استدعى تدخل دوريتين تابعتين لقوة المهام والتدخل السريع بالقوة الخاصة لأمن الطرق.

وسيطر رجال القوة على الموقف، واستوقفوا المركبة بعد أحد الكباري على الطريق نفسه، وأخضعوا من بداخلها؛ حيث اتضح أنهم أربعة أشخاص: ثلاثة منهم من جنسية نيجيرية، وواحد سوداني.

وعثر بداخلها على قرابة 140 حبة كبتاجون محظورة موزعة تحت أرضيات المركبة، بالإضافة إلى قارورة ماء تحوي عرقًا مسكرًا.