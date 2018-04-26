بالفيديو.. نهاية مروعة لسيدة بسبب كلب

بكين(صدى):

أٌصيبت امرأة صينية بجروح خطيرة ، عقب سقوط الكلب فوق رأسها من إحدى البنايات السكنية المرتفعة، حيث سقطت مغشيا عليها.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة سقوط الكلب من أعلى على رأس المرأة وكتفها، وفر هاربا من المكان دون أن يصاب بأذى، وقال بعض المارة إن المرأة أصيبت على ما يبدو بارتجاج في المخ، وإصابة خطيرة في الرقبة، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.