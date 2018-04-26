بالفيديو.. سقوط مروع لبلقيس فتحي عن الكرسي قبل ولادتها بأيام

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لسقطه مروعة من على الكرسي ، أثناء كواليس تصويرها كليب أغنيتها الجديدة التي تم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” النفسية محتاجة ” .

ونشرت بلقيس فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهرت فيه وهي تضع الشعر المستعار وترقص بحركات طريفة، لتسقط فجأة على الأرض، الأمر الذي أربك المتابعين لا سيما وانها حامل بطفلها الأول.

وعلقت على المقطع قائلة: ” لا يفوتكم من كواليس كليب النفسية محتاجة، وطبعا الباروكة صرعتني وطحت من على الكرسي وقمت وكملت، شاهدوا الكليب للي نفسيتهم محتاجة تذكرة وعالمطار ” .

لاقى المقطع اعجاب الالاف من متابعيها وتعليقاتهم التي عبرت عن قلقهم عليها وعلى طفلها الذي تنوي ان تطلق عليه اسم ” تركي ” والذي من المقرر ولادته خلال ايام ، بعد السقطة التي تعرضت لها، إلا انها طمأنت الجميع حيث قامت من جديد عن الارض واكملت التصوير.