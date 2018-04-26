بالصور.. ” نيسان e-NV200 ” المطورة تبدأ مبيعاتها في اليابان

طوكيو(صدى):

استغرقت نيسان 6 اشهر لتقديم نسخة e-NV200 المحدثة في السوق الياباني ، فيما تتوفر السيارة الكهربائية الفان باتت في السوق للحجز الآن.

وتتوفر السيارة في اصدارين الأول فان والثاني واجن بسعر 36.874 و42.895 ألف دولار على التوالي.

والتغيير الاكبر في السيارة يشمل اضافة بطارية جديدة بقوة 40 كيلوواط ساعة توفر مدى تنقل 300 كم وهي نفس سعة بطارية نيسان ليف التي يمكنها التنقل في الواقع لمسافة 240 كم. وادعت نيسان أن e-NV200 الجديدة يمكنها العمل كوحدة لتخزين الطاقة بفضل نظام طاقة بقوة 100 فولت يمكنه توفير الكهرباء لأدوات مختلفة لمدة 15 ساعة بزيادة 7 ساعات عن السابق.

وتحمل كل الاصدارات من السيارة مصابيح أمامية حساسة لغروب الشمس والفان تأتي بزجاج عازل ويوجد لون خارجي جديد هو الأزرق اكسلنت كما يتوفر للسيارة نظام ترفيهي NissanConnect ومشغل دي في دي ونظام ملاحة وتشغيل بتحريك الاصابع , وسيبدأ تسليم السيارة في اليابان للحاجزين في ديسمبر.