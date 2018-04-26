جامعة الملك سعود تفتح باب التقديم على وظيفة ” محاضر “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك سعود، باب التقديم على وظيفة ” محاضر ” للمعيدين والمعيدات بالجامعة الحاصلين على درجة الماجستير.

وأوضحت الجامعة أن التقديم عبر موقعها الإلكتروني عن طريق المفاضلة، وفقًا للشروط التالية:

– (70) نقطة في الحصول على الماجستير بحيث يكون السقف (10) سنوات.

– (30) نقطة على البدء بدراسة الدكتوراه بحيث يكون السقف (4) سنوات.

ومن جانبه دعا المشرف العام على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سالم الرجيعي، المعيدين والمعيدات بالجامعة التقديم على وظيفة محاضر من خلال الدخول على بوابة الجامعة الإلكترونية اضغط هنـــــــــــا.

ولفت إلى أن التقديم سيبدأ يوم الأحد 1439/8/13هـ وينتهي يوم الأربعاء 1439/10/6هـ، مشددًا على تحري الدقة في تعبئة النماذج والمعلومات المطلوبة.