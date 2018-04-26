” هيئة الإعلام ” تلزم المذيعات بالالتزام بالزي الإسلامي الشرعي

عادل الحربي (صدى):

كشفت اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع التي أعلنت عنها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ضوابط خاصة بلباس المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية والإذاعية المرخص لها بالعمل في المملكة.

وتضمنت المادة الخامسة من اللائحة على وجوب التزام المذيعات بالزي الساتر والمظهر المحتشم، حيث يجب أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي، وأن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين، وأن يكون الزي عبارة عن عباءة فضفاضة وطرحة.

كما تضمنت اللائحة، ضرورة عدم مبالغة المذيعات في الزينة، والتزامهن باللبس الساتر المتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.