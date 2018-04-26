رجل يقتل زوجته ثم يدفنها ويعرض المنزل للإيجار

أبوظبي(صدى):

اقدم وافد هندي بمدينة الشارقة الإماراتية على قتل زوجته ، ودفنها داخل المنزل ، ثم عرضه للإيجار عقب هروبه برفقة أطفاله .

وكانت تلقت شرطة الشارقة الإماراتية، بلاغا من أحد الجيران يفيد وجود رائحة كريهة تصدر من منزل الواقعة، وعلى الفور توجهت فرقة من الشرطة إلى المنزل وعثرت على جثة المرأة مدفونة بحفرة، حيث كانت تعيش مع زوجها واثنين من الأطفال.

وتفاجأت الشرطة بوجود إعلان للايجار تم وضعه على الجدار، حيث غادر الزوج برفقة أولاده، ويرجح أن قتل زوجته بسبب خلافات عائلية، حيث تعرضت المرأة للطعن بسلاح أبيض.