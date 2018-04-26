سياحة الباحة تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

سعيد العجل(صدى):

دش مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري اليوم العالمي للمتاحف وذلك بمتحف الشيخ محمد بن مصبح بحضور رئيس مركز العناية بالتراث الوطني الاستاذ بدر الزهراني ‏بمناسبة ووكيل محافظة بلجرشي ورئيس البلدية وشيخ قبيلة بلجرشي ومالك المتحف منصور بنمحمد مصبح.

ونوه زاهر الشهري على حرص الهيئة لتطوير أصحاب المتاحف الخاصة بالباحة لكي يتم تفعيل دورهم في جذب سياح وزوار المنطقة وبما تملتكه من تراث يستحق عرضه وتقديمه بأفضل الطرق وأن تعكس تلك الزيارات على تشغيل متاحفهم بالطرق الحديثة. وقال ان المتاحف وجدت من اجل خدمة المجتمع وتطويرهزوللمتاحف رسالة عظيمة لا تقل في الاهمية عن غيرها من الأجهزة الثقافية.

وحثت هيئة السياحة بعض المتاحف بالمنطقة على المشاركة بفعاليات لهذا اليوم ومنها ‫ومتحف بدر بن موالا (المخواة)‬، ومتحف الدكتور بشير (المندق )، ‫ومتحف الشملاني (الاطاوله)‬،‫ومتحف الشيخ محمد بن مصبح (بلجرشي).

من جانبه أوضح مالك متحف بن مصبح أن أبواب المتحف مفتوحة مجاناً للزوار من يوم الأربعاء وحتى غدا الجمعة ١١-٨-١٤٣٩ ه وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

