بالفيديو.. رجل يلقن سياح درساً قاسيا ويجبرهم على جمع قمامتهم

وارسو(صدى):

لقن رجل بولندي مجموعة من السياح درساً قاسياً ، بمهاجمتهم وإعادة قمامتهم التي ألقوها أرضاً لهم .

حيث قفز سائق شاحنة من مكانه عندما لاحظ إلقاء عدد من العبوات الفارغة من نافذة سيارة على الطريق فأمسك بها وقذفها في وجه من ألقاها ثم أجبره على الهبوط لجمع بقيتها.

وعلق ناشر الفيديو أنه تم ألتقاطه بالقرب من الحدود البولندية مع بيلا روسيا، حيث قرر السائق إعطاء هؤلاء السياح درسا قيما عن البيئة.