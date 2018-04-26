” هلال الرياض ” يدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من الغبار

سعيد العجل(صدى):

تدعو الإدارة العامة بهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الرياض المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر مع موجة الغبار والأتربة التي تجتاح المنطقة، والتي تسبب صعوبة في الرؤية لقائدي السيارات، وكذالك الأزمات التنفسية للمرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية.

وطالبت إدارة الهلال الأحمر، المواطنين والمقيمين بمحاولة الابتعاد عن الأماكن المفتوحة، وكذالك عدم الخروج من المنزل، داعين المولى أن يديم عليكم الصحة والعافية، وعند الشعور بأي عارض صحي، فإن فرق الهلال الأحمر على أتم الاستعداد لأي بلاغ، فلا تتردد في الاتصال بـ 997.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض جهودها للتماشي مع موجة الغبار القوية التي ضربة المنطقة، مساء اليوم، حيث وضعت الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد لمواجهة الحوادث، لا قدر الله، في مثل هذه الظروف، بالإضافة للأزمات التنفسية، محذرة من الأماكن المفتوحة.