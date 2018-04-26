الزمالك يفاوض جوزيه غوميز لتولي تدريب الفريق

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن تفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك مع البرتغالي جوزيه مانويل مارتينز غوميز المدير الفني للتعاون لتولّي تدريب الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

وقالت المصادر إن المفاوضات مع المدرب البرتغالي جاء تحسبًا لعدم تولّي السويسري جروس مسؤولية تدريب الفريق الأبيض بالرغم من إعلان مرتضى منصور التوصل لاتفاق مع المدير الفني.

وأضافت المصادر أن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس السابق ونجل رئيس النادي هو من يقود المفاوضات مع جوزية غوميز، كون الأخير سبق له العمل كمساعد للبرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك بأندية بورتو البرتغالي ومالاغا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.