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العثور على ثعبان داخل مدرسة بمكة

العثور على ثعبان داخل مدرسة بمكة
نايف السالم(صدى):

عثر الطلبات والمعلمات، اليوم الخميس، في فناء متوسطة وثانوية البجيدي شرق مكة المكرمة، على ثعبان يتجول داخل المدرسة مع بداية اليوم الدراسي.

وقضت عليه ” مستخدمة ” ضربًا بعصا خشبية ثم انصرفت الطالبات للفصول، حيث وصف منسوبات المدرسة عمل المستخدمة بالشجاع وقدمن لها الشكر.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله يكون في متابعة من المدارس حتى لا يصاب احد ,,الله يستر

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