العثور على ثعبان داخل مدرسة بمكة

نايف السالم(صدى):

عثر الطلبات والمعلمات، اليوم الخميس، في فناء متوسطة وثانوية البجيدي شرق مكة المكرمة، على ثعبان يتجول داخل المدرسة مع بداية اليوم الدراسي.

وقضت عليه ” مستخدمة ” ضربًا بعصا خشبية ثم انصرفت الطالبات للفصول، حيث وصف منسوبات المدرسة عمل المستخدمة بالشجاع وقدمن لها الشكر.