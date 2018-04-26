العثور على ثعبان داخل مدرسة بمكة
عثر الطلبات والمعلمات، اليوم الخميس، في فناء متوسطة وثانوية البجيدي شرق مكة المكرمة، على ثعبان يتجول داخل المدرسة مع بداية اليوم الدراسي.
وقضت عليه ” مستخدمة ” ضربًا بعصا خشبية ثم انصرفت الطالبات للفصول، حيث وصف منسوبات المدرسة عمل المستخدمة بالشجاع وقدمن لها الشكر.
فهد[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر
فيصل[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يكون في متابعة من المدارس حتى لا يصاب احد ,,الله يستر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27374 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب