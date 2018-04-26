ماكرون: محاربة الإرهاب مسؤولية أساسية لفرنسا

باريس(صدى):

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن محاربة الإرهاب ومواجهة تهديده مسؤولية أساسية لفرنسا.

وأوضح ” ماكرون ” خلال جلسة مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب بمجلس الأمن، أن الإرهابيون يستخدمون الفضاء الإلكتروني بدهاء لاستهداف المجتمعات، قائلًا ” يجب أن نهزم الإرهاب ميدانيًا وفي الفضاء الإلكتروني ” .

وأضاف أن المعركة مع الإرهاب ميدانية في المرحلة الأولى وفي الفضاء الإلكتروني كمرحلة ثانية، لافتًا إلى أنه يجب تحديد منهجية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

كما أشار ” ماكرون ” إلى أنه تم التركيز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة باعتبارهما ركنين أساسيين للإرهاب.

ولفت إلى تحسن الحوار مع دول أخرى بشأن مكافحة الإرهاب إلى حد ما، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.