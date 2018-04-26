لمسة وفاء قبعة الإحترام لأهل العطاء

ثمنت سعادة وكيلة الجامعة لشطر الطالبات بالسليمانية خطوات مباركة أقدم عليها الوقف العلمي للعام الرابع على التوالي تحت شعار ” لمسة وفاء ” تكريما و تقديراً لجهود مخلصة نرفع لهن قبعة الإحترام .

من باقة سلسلة البرامج المعهودة المتميزة من الوقف العلمي لعام ١٤٣٩ أقيمت صباح يوم الاثنين المؤرخ السابع من شهر شعبان لمسة وفاء إنسانية تسلط الضوء على تفاني وأخلاص لعدد من الفئات القديرة لما تقدمة من خدمات جليلة والعطاء اللامحدود للمجتمع الجامعي ( الإدارة العامة لخدمات الأمن ،إدارة السلامة والصحة المهنية ، إدارة الإتصالات الإدارية ، سائقات الجولف ) في صورة تمثلت بالتواضع والذوق الرفيع وتكريماً لجهود عام لمن كانوا حقاً قيمة سلوكية حية تستحق الاحترام .

قد يعجز القلم عن الإحاطة بكل جوانب الحفل وتصغر الكلمات و المعاني حينما يكون الموصوف أكبر من الوصف وبجهود جبارة من الوقف العلمي تخلل البرنامج عدد من الفقرات التي نظمها عدد من المشاركين في الحفل وبعدها تم تكريم الموظفات المتميزات عرفانآ وتقديرآ لجهودهم .. ومن اللافت مشاركة عددا من الجهات والإدارات ( عمادة شؤون الطلاب للخريجات، عمادة شؤون الطلاب بالسليمانية، عمادة شؤون المكتبات، عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، عمادة القبول والتسجيل، عمادة تقنية معلومات، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، كلية الإقتصاد والإدارة، كلية المجتمع بجدة، كلية العلوم، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية الاتصال والإعلام، معهد اللغة الانجليزية، معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، إدارة الخدمات التعليمية، إدارة البعثات ) وحضور مميز من الطالبات والمنسوبات والجهات المشاركة وبدورها أعربت كلمة مساعدة المدير التنفيذي د. زينب سليمان المديفر التى أكدت على أهمية مثل تلك البرامج في خلق روح الألفة والمحبة بين شرائح أطياف المجتمع الجامعي .

وعن ذلك نقول ممتنين .. شكرا لفئات غالية على قلوبنا وذات قيمة في مجتمع هذا الصرح العلمي الكبير .. شكرا الجهات المشاركة .. شكرا فريق الوقف العلمي المخلصات المتفانيات في رسم لوحة الإبداع والتميز وصنع تغيير إيجابي تجسد في حضور ودعم مميز ورعاية كريمة من سعادة وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء النعيم وسعادة وكيلة شطر الطالبات الدكتورة هناء جمجوم .. شكرا لذلك الجمع هم أهل ذلك الصرح الذي أهدى لأهل العطاء لمسة وفاء.. وفقكم الله وجعل دروبكم مكللة بالتميز دائماً .

نرفع القبعه لأهل العطاء؛ أن هذه اللفتة الإنسانية الاجتماعية تحمل دلالات ثمينة أنهن في وجدان الإداره العليا التي لم تأل جهدا في رعاية منتسبيها أثناء الخدمة ولمن لامس الفرحة والتقدير فهذا يمدنا بالطاقة والحماسة في تكرار مثل هذه المبادرات.