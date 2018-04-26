” المرور ” و ” نجم ” تطلقان حملة ” لطرق أكثر سلامة “

نايف العضياني(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للمرور وشركة ” نجم ” لخدمات التأمين حملة التوعية المرورية تحت شعار ” لطرق أكثر سلامة ” ‏، والتي تهدف من خلالها إلى حث وتوعية مستخدمي الطرق وخصوصاً قائدي المركبات، بالالتزام بقوانين السير والمرور. حيث سيتم تدشين الحملة عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بثلاث لغات هي ” العربية والإنجليزية والأوردو ” .

وتهدف الحملة إلى معالجة ثلاثة أسباب تعتبر من أخطر المخالفات المرورية المسببة للحوادث كاستخدام الهاتف المتنقل أثناء القيادة والسرعة والقيادة المتهورة، كما سيتم تسليط الضوء على الأضرار التي تنجم عن عدم الإلتزام بقواعد السلامة المرورية، بالإضافة إلى التركيز على أهمية وضع حزام الأمان للتخفيف من حدة وأثر الإصابة في حال وقوع الحوادث لا سمح الله.

وبهذه المناسبة أوضح مدير الإدارة العامة للمرور سعادة اللواء محمد بن عبدالله البسامي أن الحملة التوعوية ” لطرق أكثر سلامة ” تأتي للمساهمة في ترسيخ قواعد السلامة المرورية على الطرق، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين الإدارة العامة للمرور والجهات الحكومية والخاصة وكافة أطياف المجتمع لإنجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها والحد من أثار حوادث الطرق والتقيد بأنظمة ولوائح المرور ونشر التوعية بالسلامة المرورية لتكون طرقنا أكثر أماناً وبيئتنا إيجابية .

من جهته أعتبر ‎الرئيس التنفيذي لشركة ” نجم ” الأستاذ فهد بن ابراهيم العقيل ‏أن ما تشهده المملكة من تحولات وتطورات نحو المستقبل لبناء مجتمع صحى بيئته عامرة بحسب ما جاء في رؤية المملكة 2030، ستساهم في معالجة العديد من القضايا اليومية.

وحول دور ” نجم ” في حملة ” لطرق أكثر سلامة ” قال العقيل: ” إن إطلاق الإدارة العامة للمرور ونجم لهذه الحملة التوعوية يأتي‎ ‎من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه والوطن والمواطنين لتحقيق مستويات عالية في السلامة المرورية ضمن اتباع ‏الخطوات التوعوية الهادفة، والإرشاد إلى السلوك النموذجي لقيادة أمنة للمركبات ‏” .

وثمّن العقيل الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وجهودها المتواصلة التي تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وجعل طرق المملكة أكثر سلامة، مشيداً بدعمها للحملة والذي سيكون له كبير الأثر في إنجاحها.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة ستنفذ على عدة مراحل تضم ورش عمل تستهدف الطلاب في المدارس والجامعات في المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى حملات توعوية في المجمعات التجارية، فضلاً عن عدد من الأنشطة والفعاليات لتحقيق الهدف المأمول من هذا الحملة.