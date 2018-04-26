فتاة تدعي أنها شاب لمدة 10 سنوات بطلب من والديها

كابل(صدى):

أشعلت فتاة أفغانية تٌدعى ” سيتارا وافادرا ” مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إدعاءها أنها شاب لأكثر من 10 سنوات بطلب من والديها، لمساعدتهما في تحمل ضغوطات الحياة ، ونفقات شقيقاتها .

وتملك الفتاة 5 أخوات وليس لديها أي أخ، ولذلك قرر والداها تحويلها إلى شاب وأداء مهامه، حيث لم يجبراها على التنظيف والطبخ، ولكن منذ أن كانت في الثامنة من عمرها كانت تعمل 6 أيام في الأسبوع مع والدها في مصنع للطوب لتسديد الديون المتراكمة على العائلة .

وفي هذا الصدد قالت سيتارا في تصريحات إعلامية، لم أفكر يوما بأنني فتاة. ووفقا لها، فإن معظم العاملين لم يعرفوا حقيقتها.

وتابعت وفقا للعادات والتقاليد، عند بلوغ سن الزواج تمتلك الفتاة حق رفض أداء الواجبات التي أكيلت إليها من قبل والديها، ولكن رفضت أن أفعل ذلك، لتجنب شقيقتي الصغيرة البالغة من العمر 13 سنة نفس المصير.

