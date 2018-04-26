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القناة السعودية تعلن عن حاجتها لمراسلين

القناة السعودية تعلن عن حاجتها لمراسلين
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت قناة السعودية، اليوم الخميس، وظائف شاغرة للمراسلين الإعلاميين في عدد من مدن المملكة.

وتشترط أن لا تقل سنوات الخبرة في المجال التلفزيوني عن 4 سنوات، أن يكون ملمًا بشكل مناسب بتقنيات إعداد المواد التلفزيونية تحريريًا وفنيًا، وإرسال DIMO لثلاث مواد تلفزيونية من إعداد المتقدم للوظيفة.

وأوضحت قناة السعودية أن ‏للتقدم على الوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: ‪[email protected]‬ .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8939 ] نشر منذ 36 دقيقة

أنا دائماً في قلب الحدث ماتبغون مراسلات😊؟

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