القناة السعودية تعلن عن حاجتها لمراسلين

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت قناة السعودية، اليوم الخميس، وظائف شاغرة للمراسلين الإعلاميين في عدد من مدن المملكة.

وتشترط أن لا تقل سنوات الخبرة في المجال التلفزيوني عن 4 سنوات، أن يكون ملمًا بشكل مناسب بتقنيات إعداد المواد التلفزيونية تحريريًا وفنيًا، وإرسال DIMO لثلاث مواد تلفزيونية من إعداد المتقدم للوظيفة.

وأوضحت قناة السعودية أن ‏للتقدم على الوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: ‪[email protected]‬ .