القناة السعودية تعلن عن حاجتها لمراسلين
أطلقت قناة السعودية، اليوم الخميس، وظائف شاغرة للمراسلين الإعلاميين في عدد من مدن المملكة.
وتشترط أن لا تقل سنوات الخبرة في المجال التلفزيوني عن 4 سنوات، أن يكون ملمًا بشكل مناسب بتقنيات إعداد المواد التلفزيونية تحريريًا وفنيًا، وإرسال DIMO لثلاث مواد تلفزيونية من إعداد المتقدم للوظيفة.
وأوضحت قناة السعودية أن للتقدم على الوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] .
رند[ عدد التعليقات: 8939 ] نشر منذ 36 دقيقة
أنا دائماً في قلب الحدث ماتبغون مراسلات😊؟