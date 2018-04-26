غياب إبراهيموفيتش عن السويد في مونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

أكد الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم الخميس، على أن زلاتان إبراهيموفيتش لن يشارك مع المنتخب الأول في مونديال روسيا، برغم من تصريحاته الإعلامية بإنه يشتاق للعب لمنتخب بلاده.

وقال لارس ريشت، مدير شئون المنتخب الوطني: لقد تحدثت مع زلاتان يوم الثلاثاء، وقال إنه لم يغير رأيه بشأن اللعب للمنتخب الوطني، مازال يرفض المشاركة.

ترجع آخر مشاركة لابراهيموفيتش مع المنتخب السويدي إلى يورو 2016 قبل اعتزاله اللعب الدولي.