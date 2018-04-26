رئيس الشباب: نجومنا يساندون برامج ذوي الاحتياجات الخاصة

حامد العمري (صدى):

انطلقت مساء أمس فعاليات مركز نادي الشباب الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة 2018، وذلك برعاية بنك الرياض ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يدعمها البنك.

هذا وقد بين رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، عن سعيهم إلى الترويج لبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار الموسم الرياضي، وأشار إلى أن البرنامج يستفيد منه 110 مشترك هذا العام، واستفاد منه 900 من ذوي الاحتياجات الخاصة طوال 12 عاماً منذ انطلاق البرنامج في النادي بدعم استراتيجي متواصل من البنك ، الذي جدد رعايته للبرنامج هذا العام.

وشهد البرنامج عددا من الفعاليات، بمشاركة نجمي المنتخب السعودي والشباب السابقين عبده وأحمد عطيف، وكذلك محمد بن عبدالعزيز الربيعة نائب الرئيس التنفيذي المشرف العام على برامج خدمة المجتمع ببنك الرياض.

تشتمل فعاليات المركز والتي تستمر 44 يوماً في مقر نادي الشباب في الرياض، على العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والمعرفية الموجهة لإطلاق طاقات المشاركين، وتوجيهها ضمن مسارات هادفة لتنعكس إيجاباً على تنمية قدراتهم الذهنية والجسدية، وتعزيز مستوى أدائهم وتجاوز تحدياتهم.

ويأتي تجديد دعم بنك الرياض لفعاليات النادي كأحد أوجه العطاء التي يحرص البنك على استدامتها وتعزيزها، من خلال إطلاق المزيد من برامج خدمة المجتمع والمبادرات التي تعكس رسالة وقيم البنك الإنسانية والاجتماعية، والحرص على هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن لبنك الرياض شراكات كثيرة مثمرة مع الجهات والجمعيات التي ترعى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها: دعم مبادرة يدوي، وبرنامج التدريب الزراعي لذوي الإعاقة، ورعاية النادي الصيفي لذوي الإعاقة في الباحة وحائل وتبوك، وغيرها من البرامج والمبادرات والنشاطات التي تهدف إلى تأهيل هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وتحفيزها لتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع.

