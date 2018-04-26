أطعمة هامة لها مفعول السحر على بشرتك وجمالك

نورة الشهري (صدى):

كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة من أهم الأكلات المتواجدة في مطبخنا جميعاً، والتي تلعب دوراً كبيراً في جمالنا، وتأخذنا إلى مستوى مختلف تماماً من الجمال ربما لا تتوقعه الكثيرات حيث تطفي جمالا ساحرا ولافتا للبشرة دون الحاجة إلى أي كريمات تجميلية .

اللبن اليوناني

اللبن اليوناني مليء بالبروتين ويحتوي على الأحماض الأمينية اللازمة التي يمكنها إصلاح البشرة وتقليل مظهر الهالات السوداء تحت العين، وعند استخدامه خارجياً على بشرتكِ يخلصكِ من خلايا الجلد الميتة بشكل طبيعي، وذلك لاحتوائه على حمض اللاكتيك.

الفراولة

لإبطاء علامات الشيخوخة من الظهور على بشرتكِ لابد من إضافة المزيد من الفراولة إلى نظامكِ الغذائي، لأن هذه الوجبة الخفيفة الغنية بالعصائر التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، تقلّل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، إلى جانب أنها تعمل على سطوع ابتسامتك، لاحتوائها على زيت ألفا هيدروكسيل، وهو لطيف على مينا الأسنان ويزيل البقع.

التوت

التوت يعمل على إشراق بشرتكِ، وخاصة التوت الأزرق الذي يحتوي نسبة عالية من فيتامين سي وإي، فضلاً عن مواد مضادة للأكسدة، تعمل على تفتيح البشرة المتعبة، ومنح الوجه إشراقاً جميلاً.

الموز

إذا كنتِ تشعرين بالضعف، تناولي موزة واحدة فهي غنية بفيتامين بي 6 والبوتاسيوم وحمض الفوليك، التي تعمل على تحسين تدفق الدم إلى دماغكِ، وتمنحكِ الطاقة الضرورية طوال اليوم، فضلاً عن قدرتها على ترك بشرتكِ ناعمة جدا.

الجزر

يقلّل الجزر من حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية، ويعتبر واقياً طبيعياً من الشمس، وتناوله مرة واحدة بعد الظهر يمكن أن يساعدك في حماية بشرتكِ من كل العوامل الخارجية الضارة، ويُنصح بمزج الجزر مع الحمص لتناول وجبة خفيفة سهلة قبل ذهابكِ إلى الشاطىء مثلاً.