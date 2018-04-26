أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية

محمود البلوي(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية, يوم الأربعاء الموافق 1439/8/23هـ، حفل جائزة سموه للمزرعة النموذجية وتكريم الفائزين بالجائزة في عامها السابع والعشرين والبالغ عددهم 30 مزارعاً، وذلك بمقر شركة تبوك للتنمية الزراعية.

وأعرب أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري، عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته لحفل تكريم الفائزين ودعم سموه المادي والمعنوي لهذه الجائزة, التي أصبحت من الجوائز الزراعية المميزة على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تم تسجيها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة.

وأوضح العمري أن جائزة سموه للمزارع النموذجية حققت نجاحاً كبيراً حيث أصبحت حدثاً يترقبه المزارعون والمهتمون بالزراعة كل عام مما أعطى الجائزة طابعاً مميزاً على مستوى المملكة، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة, وانعكس ذلك على أداء المزارعين والاهتمام بمزارعهم واستعمال وسائل الري الحديثة وزيادة المساحة المزروعة، مبيناً أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ سبعة وعشرين عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك، وحصل عليها 810 مزارعين من مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة.

من جهته رفع الفائزون بالجائزة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم ورعاية للمزارعين، حتى أضحت الجائزة لها ما يميزها من مكانة وتنافس بين المزارعين، انعكس ذلك على النهوض بالزراعة بالمنطقة وتنوع الإنتاج.