بالفيديو.. مواطن يحول منزله إلى متحف رياضي لفريق ” الاتحاد “

ماجد محمد(صدى):

قرر أحد المواطنين ” صويلح المرواني ” تحويل منزله في مدينة ينبع إلى متحف رياضي لنادي الاتحاد، بسبب حبه الشديد وإخلاصه للفريق المفضل له.

وقال المرواني خلال مشاركته في برنامج “ في المرمى ” ، إنه يشجع فريق الاتحاد منذ 40 عاماً ، حيث أنه مازال يتذكر معسكر النادي في ينبع قبل 34 عاماً.

وأكد على أنه فخور ببيته ، ومن اللاعبين الذين يتذكرهم المرواني ، حامد صبحي وعبدالله غراب .

وأضاف المرواني : والله أتشرف إني أضع صورة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، هو وجه السعد ، فقد قدم الكثير وكلنا أمل أن يجعل الرياضة السعودية عالمية، قائلًا إن رئيس هيئة الرياضة أنقذ كثير من الفرق و أولها الاتحاد .