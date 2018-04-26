بالفيديو.. مواطن يحول منزله إلى متحف رياضي لفريق ” الاتحاد “
قرر أحد المواطنين ” صويلح المرواني ” تحويل منزله في مدينة ينبع إلى متحف رياضي لنادي الاتحاد، بسبب حبه الشديد وإخلاصه للفريق المفضل له.
وقال المرواني خلال مشاركته في برنامج “ في المرمى ” ، إنه يشجع فريق الاتحاد منذ 40 عاماً ، حيث أنه مازال يتذكر معسكر النادي في ينبع قبل 34 عاماً.
وأكد على أنه فخور ببيته ، ومن اللاعبين الذين يتذكرهم المرواني ، حامد صبحي وعبدالله غراب .
وأضاف المرواني : والله أتشرف إني أضع صورة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، هو وجه السعد ، فقد قدم الكثير وكلنا أمل أن يجعل الرياضة السعودية عالمية، قائلًا إن رئيس هيئة الرياضة أنقذ كثير من الفرق و أولها الاتحاد .
فيصل[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين
التشجيع من القلب بيجعل النادي يتعايش معك في تفاصيل حياتك
فهد[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا راح حول بيتي للهلال ههههههههه