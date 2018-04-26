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بالفيديو.. مواطن يحول منزله إلى متحف رياضي لفريق ” الاتحاد “

بالفيديو.. مواطن يحول منزله إلى متحف رياضي لفريق ” الاتحاد “
ماجد محمد(صدى):

قرر أحد المواطنين ” صويلح المرواني ” تحويل منزله في مدينة ينبع إلى متحف رياضي لنادي الاتحاد، بسبب حبه الشديد وإخلاصه للفريق المفضل له.

وقال المرواني خلال مشاركته في برنامج “ في المرمى ” ، إنه يشجع فريق الاتحاد منذ 40 عاماً ، حيث أنه مازال يتذكر معسكر النادي في ينبع قبل 34 عاماً.

وأكد على أنه فخور ببيته ، ومن اللاعبين الذين يتذكرهم المرواني ، حامد صبحي وعبدالله غراب .

وأضاف المرواني : والله أتشرف إني أضع صورة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، هو وجه السعد ، فقد قدم الكثير وكلنا أمل أن يجعل الرياضة السعودية عالمية، قائلًا إن رئيس هيئة الرياضة أنقذ كثير من الفرق و أولها الاتحاد .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين

التشجيع من القلب بيجعل النادي يتعايش معك في تفاصيل حياتك

[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا راح حول بيتي للهلال ههههههههه

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