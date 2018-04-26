إحباط توزيع 300 كجم شحوم مجهولة المصدر بمحايل

أبها(صدى):

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة محايل، اليوم الخميس، من الإطاحة بوافد قبل توزيع كميات كبيرة من الشحوم مجهولة المصدر.

وكانت الدوريات الأمنية بمحايل اشتبهت في قائد مركبة من جنسية عربية أثناء وقوفه في وقت متأخر من الليل مقابل أحد المطاعم الشهيرة بالمحافظة.

وقررت الدوريات تفتيش المركبة، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الشحوم مجهولة المصدر والمقدرة بـ300 كجم، وتم استدعاء مندوب البلدية لاستكمال الإجراءات وتحديد مدى صلاحية تلك المضبوطات.

كما أحالت الدوريات قائد المركبة والمضبوطات إلى شرطة محايل بحضور مندوب البلدية، حيث أفاد قائد المركبة أنه جلب تلك الشحوم من منطقة جازان.

ومن جانبه أكد رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، أنه في حالة تم التسليم بصحة الفاتورة التي قدمها الوافد والعائدة لمسلخ جازان، فإن ذلك لم يمنع أنه تم نقل تلك الكمية من الشحوم في أكياس للنفايات وعلى متن عربة غير مخصصة ما قد يؤدي إلى فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.