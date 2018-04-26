تصادم 14 سيارة إثر انعدام الرؤية بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن تصادم 14 سيارة، بسبب الرياح المثيرة للأتربة والغبار الكثيف إلى انعدام الرؤية على طريق ” حضن ” بمحافظة تربة باتجاه الطائف.

وأكدت المصادر أنه لا تزال فرق وزارة النقل وفرق من الدفاع المدني تتواجد على امتداد الطريق، لمحاولة تحذير المسافرين.

ويذكر أن بعض مناطق المملكة شهدت في الفترة الأخيرة تقلبات جوية مابين رياح مثيرة للأتربة وأمطار غزيرة.