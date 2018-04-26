بعد عاصفة ماطرة.. هاشتاج ” بريدة الآن ” يتصدر تويتر

سالم المطيري(صدى):

وثق المواطنون الخسائر الناتجة عن العاصفة الماطرة من خلال التقاط الصور ومقاطع الفيديو، حيث تصدر هاشتاج ” بريدة الآن ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وأدت العاصفة إلى انقلاب سيارة كبيرة، بالإضافة إلى لحظات الرعب التي شهدها المسافرين على متن إحدى الرحلات المتجهة للقصيم بعد موجة المطر والبرد التي ضربت المنطقة.

وأسقطت بعض الأبراج والأشجار وهشّمت زجاج السيارات في واحدة من أشد الموجات الماطرة لهذا الموسم الذي يشهد تقلباً بين غبار ومطر.

وباشر مدني القصيم ‏ ٢٨١ بلاغاً إثر هطول الأمطار على المنطقة، وبلغ عدد البلاغات ، ٢٥٧ بلاغ تضرر لمركبات، و ١٥ بلاغ دخول مياه للمنازل، و٩ بلاغات تجمع مياه .