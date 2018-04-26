اختتام دورة ” التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ” لمنسوبي الشؤون الإسلامية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت اليوم الخميس العاشر من شهر شعبان 1439هـ، دورة ” التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ” ، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، في فندق الموفنبيك بمدينة الرياض منذ يوم الأحد الماضي ،بالتعاون مع مركز إتقان التدريب للتدريب.

وفي الحفل الختامي الذي أقيم بهذه المناسبة ، وجه سعادة المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة الأستاذ خالد بن إبراهيم المرشود ، كلمة للمشاركين ، أبان فيها أن تنظيم مثل هذه الدورات وغيرها من البرامج الأخرى المماثلة تأتي انطلاقاً من توجيهات واهتمام معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، ومتابعة معالي نائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ، من أجل زيادة مهارات منسوبي الوزارة وفروعها، لتحقيق رسالتها وأهدافها في خدمة بيوت الله ، والدعوة إلى دينه،وتحقيق أفضل المستويات في مختلف مجالات العمل الإسلامي.

واستهدفت الدورة ـــ التي استمرت خمسة أيام ـــ شرح مفهوم الدور الاستراتيجي وأهميته، والتعرف على الممارسات الإدارية الفضلى في التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وكذا التعرف على التحولات والمتغيرات لكل من البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة في التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وكيفية التعامل معها ، والتعرف على مراحل إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية، والتعرف على نماذج عملية في تطوير الخطة.

وشارك في الدورة ــ التي قدمها الأستاذ الدكتور هاني الضمور ـــ مديرو وأخصائيو الموارد البشرية، ومديرو عمليات الموارد البشرية بالفروع؛ في إطار حرص الوزارة على إكساب منسوبيها مزيدا من المهارات، وربط إدارة الموارد البشرية بالأهداف الاستراتيجية؛ لتحسين مستويات الأداء، وتنمية الثقافة التنظيمية التي تحفز على الابتكار والمرونة.

وفي نهاية الحفل الختامي للدورة قام سعادة الأستاذ خالد المرشود بتسليم شهادات الحضور للمشاركين في الدورة .