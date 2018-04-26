بالصور.. سحب قرعة بطولة رابطة فرق أحياء الرياض

علي القرني(صدى):

أجريت مراسم وحفل قرعة رابطة فرق أحياء الرياض لكرة القدم لفرق أحياء منطقه الرياض وذلك بقاعة الترفيه بمركز أقدامي بحضور الاستاذ/ عبدالملك الثميري أمين عام نادي الشباب رئيس لجنة تطوير رابطة فرق أحياء الرياض والاستاذ/ معيض الشهري عضو لجنة الاحتراف والكابتن سعود الحماد لاعب نادي الهلال سابقا والحكم الدولي مرعي العواجي والاستاذ/ عبدالكريم الثميري مدير التسويق والعلاقات العامة بمركز أقدامي الراعي الرسمي للبطولة .

وقد شهدت قاعة الحفل حضورا كبيراً من الاعلامين والمهتمين برياضة الاحياء والذين حرصوا على التواجد ومشاهدة حفل التدشين وحفل مراسم القرعة والتي اجريت امام الجميع وكان الحفل قد بدأ بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة من رئيس رابطة الاحياء الرياض ماجد الهشبول تحدث فيها عن دعم هيئة الرياضية ودور الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية برئاسة الاميرة ريما بنت بندر لإقامة مثل هذه الروابط لخدمة الشباب في اجواء احترافية وفق لوائح وانظمة تم إصدارها من الاتحاد السعودي لكرة القدم وبين أن الرابطة في المنطقة ترحب بجميع الفرق وجميع المنظمين للعمل تحت مظلة الرابطة وتحقيق الهدف من تطلعات وخدمة الشباب، ونوه الهشبول بعدد الفرق المشاركة في هذا البطولة .. كما القى الاستاذ/ عبدالكريم الثميري مدير التسويق بمركز اقدامي عن تخصيص جوائز قيمه لهذه البطولة حيث تم تخصيص جائزة افضل فريق وافضل لاعب وافضل حارس والفريق المثالي. ليتحدث بعد ذلك عبدالملك الثميري امين عام نادي الشباب في كلمة أشار فيها الى أهمية الرابطة في صقل المواهب والمحافظة عليهم في اجواء رياضية وفق دوري محترف.

من جهته بيَّن عضو لجنة الاحتراف معيض الشهري على اهمية اقامة مثل هذه البطولة والتي سوف تكون رافد للأندية بعد ذلك تم اجراء القرعة والتي شارك فيها ٢٩ فريق وتم تقسيمها على سبع مجموعات وتكونت كل مجموعه من اربع فرق ماعدا المجموعة السابعة تكونت من خمس فرق، وفي نهاية الحفل تم تكريم الحضور بهدايا قيمة من مركز اقدامي .