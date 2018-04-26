” الجزائية المتخصصة ” تحاكم عربيين تجسسا لصالح إسرائيل
كشفت المحكمة الجزائية المتخصصة عن اعتزامها في البدء في إجراءات محاكمة متهمين يحملان الجنسية العربية وجنسية ” عرب إسرائيل “.
وأوضحت المحكمة أن العربيين متهمين في قضية تجسس صالح الكيان الصهيوني، على أن تبدأ في إجراءات محاكمتهما قريبًا.
يُذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات على مقيم عربي في قضية مشابهة قبل 5 سنوات، حيث تم إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
خديجه[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 1 ساعة
ماذا يستفيدون من تجسسهم ضد بلادهم !
تركي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 41 دقيقة
يستحقون ها دول الخونة
دهر⏳[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 35 دقيقة
حشرات ضارة