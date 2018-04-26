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” الجزائية المتخصصة ” تحاكم عربيين تجسسا لصالح إسرائيل

” الجزائية المتخصصة ” تحاكم عربيين تجسسا لصالح إسرائيل
نايف السالم(صدى):

كشفت المحكمة الجزائية المتخصصة عن اعتزامها في البدء في إجراءات محاكمة متهمين يحملان الجنسية العربية وجنسية ” عرب إسرائيل “.

وأوضحت المحكمة أن العربيين متهمين في قضية تجسس صالح الكيان الصهيوني، على أن تبدأ في إجراءات محاكمتهما قريبًا.

يُذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات على مقيم عربي في قضية مشابهة قبل 5 سنوات، حيث تم إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 1 ساعة

ماذا يستفيدون من تجسسهم ضد بلادهم !

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 41 دقيقة

يستحقون ها دول الخونة

[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 35 دقيقة

حشرات ضارة

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