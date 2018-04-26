صور تشويقية لـ ” أودي Q8 ” في أول ظهور لها

واشنطن(صدى):

أصدرت شركة السيارات العالمية أودي صور تشويقيه لنموذج غامض جديد تظهره على أنه موديل Q8.

حيث لم تعلن الشركة عن الكثير عن هذا النموذج ولكنها وعدت بتقديمه قريباً .

وعلقت أودي على الصور قائلة : ” إن السيارة الكروس أوفر تحمل جينات Urquattro ” ، وتحمل وجهاً جديداً برفاهية وتفاصيل دقيقة في التصميم.

وليس هناك الكثير للتحدث عنها ولكن الصور تظهر أن Q8 سيكون لها شبكة تهوية فردية عريضة ولمسات تصميم رياضية. والتفاصيل يصعب الحصول عليها ولكن الشريط الضوئي يكشف عن سقف مائل يلتقي بعمود D طويل. ويمكننا أن نرى أيضا الصادم الخلفي العضلي ، وعجلات معدنية ضخمة ومصابيح خلفية رفيعة. وقد تم استعراض النموذج بواسطة التجريبية Q8 و Q8 Sport ، ويمكننا أيضا توقع واجهة أمامية رياضية مع مداخل هواء كبيرة.

وستأتي المقصورة الداخلية بتكنولوجيا فائقة وفاخرة ، حيث أظهرت الصور أن السائقين سيجلسون خلف مجموعة من العدادات الرقمية ويجدون أنفسهم محاطين بفرش جلدي ولمسات معدنية. كما سيجد السائقون عجلة قيادة مكسوة بالجلد وفتحات تهوية مميزة ونظام ترفيهي حديث.

وستعتمد السيارة على قاعدة بناء MLB Evo و وستقدم مع مجموعة متنوعة من المحركات حيث من المتوقع أن تستخدم الطراز الاساسية محرك سعة 2.0 لتر من أربع أسطوانات بشاحن توربيني ينتج حوالي 252 حصان ويمكن للمشترين أيضا أن يتوقعوا محرك بشاحن توربيني أكثر قوة 3.0 لتر V6 مع 355 حصانا.

ويجب أن تنضم في نهاية المطاف إلى التشكيلة المتنوعة نسخة هجينة مع محرك V6 سعة 3 لتر بشاحن توربيني ، ومحرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون بقوة مجتمعة 443 حصان ومدى تنقل كهربائي 59 كم.