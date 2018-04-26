بالصور.. أمير الحدود الشمالية يعزي ذوي الشهيد السليم

سعيد العجل(صدى):

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول عبدالله بن إبراهيم السليم – رحمه الله -، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر.

وأدّى الصلاة مع سموه، عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية وأقارب الشهيد، وجموع من المصلين.

ونقل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد، نظير ما قدمه الشهيد – رحمه الله – من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه، مثنياً على المواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد من يعبث بأمن الوطن، مؤكداً أنهم يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن ومواطنيه.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه, مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.