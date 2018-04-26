البيئة: تسجيل 4336 مزرعة منذ انطلاق برنامج ” سجل “

سعيد العجل(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المزارعين أتموا تسجيل نحو 4336 مزرعة في “سجل” منذ انطلاقة المرحلة الأولى من برنامج “سجل” وذلك في مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الذي يستهدف تسجيل المزارع التي تحتوي على جهاز ري محوري واحد وأكثر.

وبحسب مدير مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في الوزارة محمد العبداللطيف فإن مزارع الرياض تصدرت أعداد المزارع المسجلة، إذ بلغت أعداد المزارع المسجلة فيها نحو 1181 مزرعة، في حين بلغت المزارع المسجلة في القصيم نحو 982، و 689 مزرعة في المنطقة الشرقية، وبلغ عدد المزارع المسجلة في الجوف 904 مزرعة، وحائل 479 مزرعة، أما تبوك فقد بلغ عدد المزارع المسجلة 101 مزرعة.

وأوضح العبداللطيف أن تسجيل المزارع في البرنامج شرط لإصدار الرخص الزراعية التي يحدد من خلالها النشاط والمساحة، والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمزارعين، وتنفيذ آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء لتنظيم عملية التعويضات المالية، وترخيص زراعة القمح، تنظيم زراعة الأعلاف، والتحول لبدائل زراعة الاعلاف الخضراء، مؤكداً أن المزارع غير المسجلة في برنامج سجل لن تتمكن من الحصول على الديزل والكهرباء اعتباراً من تاريخ 25/2 / 1440 هـ.

وأفاد، أن برنامج “سجل” الذي أطلقته الوزارة، لا يتضمن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات للمزارع المحورية في المرحلة الأولى، بما يمكّن الوزارة من تقديم خدمات متطورة وإصدار رخص للمزارع توضح المساحة ونوع المحصول.

ولفت الانتباه إلى أن التسجيل في البرنامج سيخدم المزارعين، وسيكون المدخل للحصول على خدمات الوزارة وخدمات الطاقة، إضافة إلى تمكين الوزارة من تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وإصدار التعويضات للمستحقين ورخص زراعة القمح.

وبينت الوزارة أن فروعها في المناطق الست المستهدفة تواصل أعمالها لاستقبال المزارعين من خلال أكثر من 100 موظف في 32 موقعا، إذ يستقبل فرع الوزارة بالرياض المزارعين في 12 موقعا تابعا له في مدينة الرياض والخرج والمزاحمية والقويعية والافلاج والدوادمي، إضافة إلى خف وشقراء والغاط ووادي الدواسر وحوطة بني تميم والسليل. فيما يستقبل فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المزارعين في ثلاثة مواقع تابعة له، وهي الهفوف والصرار وقرية العليا ، فيما يستقبل فرع الوزارة بمنطقة القصيم المزارعين في 7 مواقع تابعه له، وهي مدينة بريدة وعنيزة والبكيرية والمذنب والبدائع، إضافة إلى عيون الجواء والبطين.

ويستقبل فرع الوزارة بمنطقة الجوف المزارعين في 4 مواقع تابعة له وهي سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل ، ويستقبل فرع الوزارة بمنطقة حائل المزارعين في أربعة مواقع تابعه له، وهي هي حائل وبقعاء والشنان والخطة ، فيما يستقبل فرع الوزارة بمنطقة تبوك المزارعين في موقعين تابعه له هي تبوك و تيماء .