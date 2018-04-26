بالصور.. تشييع جنازة الجندي ” عيضة البيصي “

إبراهيم الزهراني(صدى):

شيعت جموع المصلين، ظهر اليوم الخميس، جثمان الجندي أول عيضة عبدالرحيم البيصي أحد منسوبي إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة، وذلك في جامع الكراء التابع للمدينة.

وتقدّم المصلين وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ومدير الدفاع المدني العميد علي بن خضران المنتشري؛ حيث قدم كلًا منهما واجب العزاء لوالد وأسرة المغفور له بإذن الله الجندي أول.

و صرح المتحدث الاعلامي العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن ” اللويحق ” و ” المنتشري ” نقلا لأسرته تعازي القيادة سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان إنه على كل شيء قدير.

وأوضح ” الغامدي ” أن ذوي الفقيد عبرّوا عن شكرهم للقيادة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.