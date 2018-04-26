على رأسهم قضية يونس مختار.. النصر يغلق 6 قضايا

ماجد محمد(صدى):

في نجاح جديد لإدارة النصر برئاسة سعود السويلم، استطاع العالمي إغلاق ملفات 6 قضايا كانت تلاحق النادي.

ونجح النصر في إغلاق قضية اللاعب المغربي يونس مختار وناديه، والتي كانت في طريقها لمنع النادي من التسجيل في الفترة المقبلة؛ حيث حول النادي مبلغ مليون يورو للاعب، ما دعاه لإرسال خطاب لـ”فيفا”، يسحب فيه شكواه ضد النادي.

وفي السياق ذاته نجح النصر في التوصل لاتفاق مع الأوروجوياني كارينيو ومساعديه الخمسة، وهي القضايا الستة التي كانت محرجة للنادي أيضا ومرشحة لاستصدار عقوبات ضده.

كما يحاول النصر التوصل إلى تسوية مع البرازيلي إيفرتون مهاجم الفريق في موسم 2013ـ2014، والمدرب الإيطالي كانافارو.