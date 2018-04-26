بالفيديو.. القبض على 3 مفحطين بالقوة الجبرية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

نجحت وحدة البحث والتحري بمرور الرياض، في القبض على 3 مفحطين أمس الأربعاء، في أماكن مختلفة بالقوة الجبرية، حيث ضبط أحدهم وهو يمارس التفحيط بسيارة مسروقة.

وأظهرت إحدى مقاطع الفيديو على ” السناب الأمني ” ، الخاص بمتابعة العمليات الأمنية، للجهات الأمنية، تضرر السيارة التي كانت بدون لوحات من أحد جوانبها، خلال عملية الضبط.

من الجدير بالذكر أنه تم ضبط مفحط آخر، مارس التفحيط بمركبة مسروقة بحي ” النظيم ” وتم إيقافه بالقوة الجبرية، كما تم ضبط مفحط ثالث بحي ” الشفا ” جنوب الرياض، بعدما صدم أكثر من سيارة.