زيدان: سنعاني أمام البافاري في الإياب

ماجد محمد(صدى):

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إن المعركة لم تحسم بعد في مواجهة البايرن؛ مؤكدًا أن الملكي سيعاني في مباراة الإياب في إطار دور نصف النهائي من دوري الأبطال.

وقال ” زيدان ” بعد فوز فريقه في الذهاب على البافاري بهدفين: “سيكون علينا القتال لأن المهمة لم تنته بعد. رأينا في مباراة يوفنتوس أن كرة القدم لا تعترف بهذه الأمور بعد مباراة الذهاب. سعداء بالانتصار ولكننا ندرك المعاناة التي تنتظرنا في الإياب”.

واستكمل: ” أدركنا بعد مباراة يوفنتوس ضرورة خوضنا لمباراة الإياب على ملعبنا بطريقة مختلفة، هذا أكيد، لأننا إن لم نفعل ذلك، فالأمور قد تسوء” .