أمانة جازان تعين شقيق شهيد الواجب الرائد العلاقي

حسين العلي(صدى):

أصدر أمين منطقة جازان الأستاذ عبدالله بن دبيان الدبيان قراراً بتعيين شقيق شهيد الواجب الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي بأمانة منطقة جازان.

وقال في تصريح له :

إن التعيين يأتي استناداً الى قرار مجلس الوزراء بتعيين ذوي شهداء الواجب في مختلف الأجهزة الحكومية وحرص ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بمايعود بالنفع للمواطن وهذه الشريحة على وجه الخصوص.

وأضاف الدبيان بأن هذا التعيين يؤكد العناية الدائمة والمستمرة التي يوليها مقام خادم الحرمين الشريفين “رعاه الله” وولي عهده الامين لشهداء الواجب وأسرهم وذويهم في توظيف أبنائهم وأشقائهم الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم ووقفوا ضد من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ومقدراته واستشهدوا عند قيامهم بهذا الواجب سائلا ً الله أن يرحم الشهداء وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على حرصه على متابعة وتفقد أحوال أسر وذوي شهداء الواجب.

من جانبه أعرب ذوي الشهيد عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على مايوليه من اهتمام ورعاية بذوي شهداء الواجب وكافة أبناء الوطن.